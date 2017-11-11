Глибоцька гімназія відсвяткувала 135-й день народження (ФОТО)

10 листопада Глибоцька гімназія (колишня Глибоцька ЗОШ І-ІІІ ступенів) відсвяткувала ювілей – 135 років.
У 1882 році у Глибоці було відкрито школу для хлопчиків. Навчальний заклад працював постійно, лише під час Другої світової війни навчання було призупинено і відновлено у 1944 році.
За сучасний період школу очолювало 15 директорів, і найдовше на цьому почесному і важкому пості перебував Тодор Гуцуляк (1980-2012 рр.). З 2012 року відповідальну роботу директора виконує Юрій Блисенко.
Привітати школу завітали колишні випускники, учасники АТО, керівники району, управління освіти та районний методичний центр управління освіти, гості з установ і організацій Глибоки, – повідомляє “Глибока-інфо”.