Глибоцькому ЖКГ видадуть ліцензію на право провадження господарської діяльності з водопостачання та водовідведення

Начальник управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації Олександр Левченко провів засідання ліцензійної комісії з питання видачі ліцензії на централізоване водопостачання та водовідведення Глибоцькому виробничому управлінню житлово-комунальному господарству.

За результатами засідання комісії прийнято рішення видати ліцензію Глибоцькому виробничому управлінню житлово-комунальному господарству на право провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення.