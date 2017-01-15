Голосуйте онлайн за найкращий колектив Маланки

Сьогодні, 15 січня, у Чернівцях проводять традиційний та унікальний фестиваль Маланка. Центральними вулицями міста проїхалося 40 колективів маланкарів з районів, сіл та навіть з-за кордону. Кожен з Вас має можливість прямо зараз обрати свого улюбленця у режимі онлайн на сайті http://malanka.chv.ua/. Початок голосування 15 cічня 11:00 – завершення о 19:00. Після закінчення голосування буде визначено головних переможців сьогоднішнього фестивалю. Оголошення результатів чекайте сьогодні ввечері, зі сцени на площі Філармонії. Переможців Маланки буде нагороджено грошовими призами. Проголосувати можна одразу за 1, 2 чи 3 колективи!