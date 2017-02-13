Голова Чернівецької облради Іван Мунтян їздив до США за свої кошти.

Про це він повідомив 13 лютого під час прес-конференції.

І. Мунтян зазначив, що до США його офіційно запросили. Зокрема, він витратив на переліт 500-600 доларів, на сніданок – 250 доларів.

Участь у Національного сніданку у Вашингтоні є багатоформатним заходом, адже дозволяє проводити зустрічі з різними людьми.

Як зазначив І. Мунтян, на цих зустрічах було багато досягнено, адже новій адміністрації президента США було проінфомовано щодо ситуації в країні, – повідомляє “МБ”.

Нагадамо, троє буковинців полетіли до Вашингтона на бізнес-ланч.