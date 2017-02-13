Голова Чернівецької облради Іван Мунтян їздив до США за свої кошти

Голова Чернівецької облради Іван Мунтян їздив до США за свої кошти.

 Про це він повідомив 13 лютого під час прес-конференції.

І. Мунтян зазначив, що до США його офіційно запросили. Зокрема, він витратив на переліт 500-600 доларів, на сніданок – 250 доларів.

Участь у Національного сніданку у Вашингтоні є багатоформатним заходом, адже дозволяє проводити зустрічі з різними людьми.

Як зазначив І. Мунтян, на цих зустрічах було багато досягнено, адже новій адміністрації президента США було проінфомовано щодо ситуації в країні, – повідомляє “МБ”.

Нагадамо, троє буковинців полетіли до Вашингтона на бізнес-ланч.

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