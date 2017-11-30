Голова Чернівецької ОДА зустрівся з делегацією дипломатів посольств країн-членів Європейського Союзу (ФОТО)

У Чернівцях 29 листопада відбулася зустріч голови Чернівецької ОДА Олександра Фищука з делегацією дипломатів посольств країн-членів Європейського Союзу. Про це інформує прес-служба Чернівецької ОДА.

Посадовець спільно з представниками виконавчої та представницької влади краю обговорили з іноземними колегами актуальні питання співпраці України з Європейським Союзом, можливий вплив імплементації Закону України “Про освіту”, а також надання експертної підтримки, залучення технічної та фінансової допомоги європейських структур для імплементації низки європейських проектів в Україні.

Олександр Фищук представив делегації дипломатів посольств країн-членів ЄС здобутки та надбання Буковини, її історію, культурний потенціал, стан впровадження реформ у різних галузях суспільного життя.

Зустріч відбулась у форматі конструктивного діалогу між представниками крайової влади Буковини та дипломатами посольств країн-членів Європейського Союзу. Разом з тим, сьогодні дипломати зустрілися з освітянами краю та представниками національних меншин, які проживають на Буковині. На питання, які виникли у представників посольств країн-членів ЄС після спілкування з громадськістю, надав вичерпні відповіді очільник виконавчої влади краю.