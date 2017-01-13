Головний поліцейський Буковини Сергій Пілігрім у списку претендентів на посаду керівника Нацполіції України

На сайті Нацполіції України опоблікували список претендентів, які зареєструвалися для участі у консультативному конкурсі на посаду голови Нацполіції.
Загалом у списку є 64 претенденти.
Цікаво, що участь у відборі на очільника Нацполіції України бере начальник Головного управління Національної поліції у Чернівецькій області Сергій Пілігрім.
Вказано, що посадовець має юридичну освіту та юридичний стаж.
Як повідомляють у поліції, конкурс розпочинається 18 січня та проходитиме у 5 етапів.
Нагадаємо, у листопаді 2016 року голова Нацполіції України Хатія Деканоідзе подала у відставку.