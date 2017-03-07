Google оприлюднив рейтинг найпопулярніших мобільних програм

Компанія Google оприлюднила ТОП-5 найпопулярніших програм та для смартфону на честь 5-річчя магазину Play Store Google.

Перше місце у рейтингу займає програма Facebook – найпопулярніша у світі соціальна мережа, творцем якої є Марк Цукерберг.

На другому місці – Facebook Messenger. Це програма, за допомогою якої можна надсилати повідомлення у Facebook.

Замикає трійку лідерів інтернет-радіо під назвою Pandora Radio.

Четверте місце займає Instagram – безкоштовний додаток обміну фотографіями, що дозволяє користувачам робити фотографії, застосовувати до них фільтри, а також поширювати їх через свій сервіс і низку інших соціальних мереж.

П’яте місце у рейтингу посідає Snapchat – мультимедійний мобільний додаток обміну фото та відео.

Окрім цього, Google приділили особливу увагу іграм на смартфон та створили ТОП-5:

1. Candy Crush Saga

2. Subway Surfers

3. Temple Run 2

4. Despicable Me

5. Clash of Clans