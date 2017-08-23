Графік роботи ПриватБанку у святкові дні

У період святкування Дня незалежності України всі сервіси ПриватБанку будуть доступні клієнтам в онлайн-режимі 24/7/365. Функціонуватимуть більшість дистанційних сервісів, термінали самообслуговування та банкомати.

Про це повідомив Керівник регіонального прес-офісу ПриватБанку Вадим Шумейко, в середу, 23 серпня, робочий день для всіх відділень буде скорочений на годину.

24 серпня в Чернівцях працюватиме чергове відділення на “Калинівському ринку” «Супермаркет кредитів».

25 серпня черговими відділеннями будуть: відділення на “Калинівському ринку” “Супермаркет кредитів”, Чернівецьке головне відділення за адресою вул. Небесної сотні, 14, відділення в ТЦ Майдан та ТЦ МЕТРО. Для всіх інших відділень 24 та 25 серпня будуть вихідними днями.