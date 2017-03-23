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четвер, Березень 23, 2017
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Панорама Чернівців
пл. Філармонії
пл. Соборна ( камера 1)
пл. Соборна ( камера 2)
вул. Ольги Кобилянської
Ратуша
пл. Театральна
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Відео
Громадські слухання по розподілу залишків коштів міського бюджету
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Діяльність влади
Громадські слухання по розподілу залишків коштів міського бюджету
23.03.2017
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