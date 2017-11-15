Громадянин сусідньої країни пограбував квартиру чернівчанки

У Чернівцях поліцейські затримали квартирника.

До Шевченківського відділення поліції звернулася 25-річна чернівчанка, яка повідомила з її квартири викрали кошти, ювелірні прикраси та норкову шубу на суму понад 180 тисяч гривень.

Як повідомили у поліції, зловмисник потрапив до помешкання шляхом підбору ключа до замка вхідних дверей.

досить оперативно правоохоронці затримали крадія. Ним виявився 36-річний громадянин сусідньої країни, який встиг продати викрадене.

На щастя, частину вкрадено вдалося відшукати та повернути власниці.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Наразі йому загрожує до 6 років позбавлення волі.