Громадянина Польщі на хабарі у 500 євро затримали українські прикордонники

Сьогодні, 17 березня, громадянин Польщі намагався дати хабар прикордоннику за контрабанду. Про це повідомляє ДПСУ.

Подія сталася в пункті пропуску «Краківець», що на українсько-польському кордоні. Громадянин Польщі намагався дати хабар у розмірі 500 євро прикордонникам Мостиського загону.

Під час стандартної перевірки автомобіля марки «Ауді», яким чоловік прямував за кордон по смузі руху «зелений коридор», у прикордонників виникли сумніви щодо відсутності незадекларованих товарів та предметів. Автівку 62-річного поляка було виведено із загального потоку та направлено у бокс поглибленого огляду. Перед початком перевірки поляк покликав прикордонника і поклав на стіл документи на автомобіль, попередньо вклавши туди 500 євро, і запропонував не оглядати його автівку. Прикордонник від неправомірної винагороди відмовився та забезпечив документування правопорушення.

Про спробу дачі хабара були негайно проінформовано співробітників внутрішньої безпеки відомства, а через деякий час на місце події викликали представників Нацполіції України.

В ході подальшої перевірки автомобіля в особистих речах чоловіка та запасному колесі було знайдено 1118 пачок сигарет різних марок.