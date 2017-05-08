“Халтура не пройде!” О. Каспрук показав, як “якісно” відремонтували вул. Макачівську (ФОТО)

Міський голова Олексій Каспрук показав, як у Чернівцях відремонтували вул. Мукачівську.

“У п’ятницю завершили класти асфальт. Виконувало роботу ТОВ “Алтай Буд-Інвест”. Називається усували попередні недоліки. Тяжко підібрати цензурні слова для обурення. Акт виконаних робіт не підписано. Підрядника змусимо усунути брак, все переробити власним коштом”, – повідомив мер на своїй сторінці у Фейсбуці.

Мер зауважив, що цього року вестиметься багато ремонтних робіт на дорогах і міжбудинкових проїздах. “Тож попереджаю підрядників, що “халтура” не пройде! Робіть для чернівчан на совість, якісно!”, – додав О. Каспрук.