“Халтура не пройде!” О. Каспрук показав, як “якісно” відремонтували вул. Макачівську (ФОТО)

Міський голова Олексій Каспрук показав, як у Чернівцях відремонтували вул. Мукачівську.
“У п’ятницю завершили класти асфальт. Виконувало роботу ТОВ “Алтай Буд-Інвест”. Називається усували попередні недоліки. Тяжко підібрати цензурні слова для обурення. Акт виконаних робіт не підписано. Підрядника змусимо усунути брак, все переробити власним коштом”, – повідомив мер на своїй сторінці у Фейсбуці.
Мер зауважив, що цього року вестиметься багато ремонтних робіт на дорогах і міжбудинкових проїздах. “Тож попереджаю підрядників, що “халтура” не пройде! Робіть для чернівчан на совість, якісно!”, – додав О. Каспрук.
Де ви знаходите цих інвалідів. В місті -“Алтай брак”, в Службі автодоріг- ” ПБС-негідник”,…. Хамовиті, з захистом БИДЛО-ДЕПУТАТІВ, “взяли Бога за бороду” і ліплять… Адже є свої дорожники – Облавтодор, МіськШЄД! Ні!, нас на халтуру тягне….