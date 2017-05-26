Хмельничанин викрав у чернівчанина мотоцикл (ФОТО)

22-річний хмельничанин викрав у чернівчанина мотоцикл. Про це пише прес-служба ГУ НП в Чернівеьцкій області. Інформація про незаконне заволодіння мотоциклом надійшла до поліції 25 травня. 32-річний житель села Романківці повідомив, що з його гаражного приміщення угнали мотоцикл «ІЖ Юпітер».

Поліцейські оперативно встановили особу злочинця. Ним виявився 22-річний парубок з Хмельницька, що здійснив крадіжку в стані алкогольного сп’яніння. Поліцейські вилучили мотоцикл у правопорушника.

Зловмисника затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та оголошено про підозру у вчиненні злочину.