Хотинський район відмовився від осінніх канікул. Про це повідомили у департаменті освіти та науки Чернівецької ОДА.

Осінні канікули на Хотинщині вирішили перенести на зиму. Тамтешні школярі відпочиватимуть з 30 грудня по 31 січня. Канікули з 23 по 30 жовтня матимуть школярі у Новоселицькому, Кельменецькому, Кіцманіському районах, Мамалигівської ОТГ, м. Новодністровськ.

У 6-ти районах області, 15-х громадах та місті Чернівці осінні канікули будуть з 30 жовтня по 5 листопада, тобто, наступного тижня.