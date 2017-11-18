Індекс інфляції у Чернівецькій області у жовтні 2017 року становив 101,5%

Індекс інфляції у Чернівецькій області у жовтні поточного року до попереднього місяця становив 101,5%. Про це інформує ГУС в Чернівецькій області. “За даними Держстату, індекс споживчих цін (індекс інфляції) у Чернівецькій області у жовтні 2017 року до попереднього місяця становив 101,5%, з початку року – 110,3% (по Україні (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції) – 101,2%, з початку року – 111,5%)”,- йдеться в повідомленні.