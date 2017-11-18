Індекс інфляції у Чернівецькій області у жовтні 2017 року становив 101,5%

A market trader counts out hryvnia currency banknotes at a fruit stall in Kiev, Ukraine, on Monday, Feb. 3, 2014. Ukraine's opposition got a boost in its struggle to wrest power from President Viktor Yanukovych as a report said the European Union and U.S. are working on an aid package to rival assistance from Russia. Photographer: Vincent Mundy/Bloomberg

Індекс інфляції у Чернівецькій області у жовтні поточного року до попереднього місяця становив 101,5%. Про це інформує ГУС в Чернівецькій області. “За даними Держстату, індекс споживчих цін (індекс інфляції) у Чернівецькій області у жовтні 2017 року до попереднього місяця становив 101,5%, з початку року – 110,3% (по Україні (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції) – 101,2%, з початку року – 111,5%)”,- йдеться в повідомленні.

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