Інформація про страйк тролейбусників не відповідає дійсності

Деякі ЗМІ поширили інформацію про те, що у вівторок, 28 лютого, у години пік не ходили тролейбуси і зробили припущення, що тролейбусне управління також беруть участь у неоголошеному страйку перевізників.

Як повідомили у ЧТУ, дане повідомлення не відповідає дійсності, адже 28 лютого на маршрути вийшло 52 тролейбуси, що становить 100% плану.

Так, на маршруті №1 працювало 8 тролейбусів, №2 – 8 тролейбусів, №3 – 12 тролейбусів, №4 – 3 тролейбуси, №5 – 11 тролейбусів, №6 – 10 тролейбусів.

Втім, через зношений стан машин впродовж двох змін через різні поламки з маршрутів зійшло 29 машин, в тому числі чотири новопридбані вживані тролейбуси. Після усунення поламок деякі тролейбуси повернулися на маршрут.

Як зазначили в тролейбусному управлінні, останнім часом з маршрутів через різні поламки сходило від 8 до 30 тролейбусів, – повідомляє сайт міськради.