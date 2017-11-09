Інспектори відділу безпеки дорожнього руху обстежили стан експлуатаційного утримання доріг та вулиць

У період з 4 жовтня по 4 листопада працівники Управління патрульної поліції у м. Чернівці провели осіннє комісійне обстеження вуличної мережі міста та області . Про це пише патрульна поліція Чернівців у Фейсбук.
До обстеження залучалися також представники комунальних та дорожніх організацій.
Найчастіше виявляли:
– ямковість дорожнього покриття;
– напливи та інші деформації дорожнього покриття;
– невідповідність дорожніх знаків ДСТУ.
Також під час обстеження перевірили низку виробничих підрозділів щодо готовності до роботи у прийдешній зимовий період.
За результатами обстеження працівники Управління видали близько 50 вимог до посадових осіб та направили низку інформацій в Міську раду, Обласну раду та Службу автомобільних доріг в Чернівецькій області.
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У період з 4 жовтня по 4 листопада працівники Управління патрульної поліції у м. Чернівці провели осіннє комісійне обстеження вуличної мережі міста та області . Про це пише патрульна поліція Чернівців у Фейсбук.