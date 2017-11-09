Інсультний центр у Чернівцях за 7 місяців надав допомогу 687 хворим

Інсультний центр у міській клінічній лікарні №3 за 7 місяців з часу створення надав допомогу 687 хворим. Про це інформують в управлінні охорони здоров’я міської ради.

Цього року на інсультний центр з міського бюджету було виділено на 1,3 млн грн більше, ніж минулого, тобто сума становить 2,3 млн грн.

Окрім цього за рахунок коштів міського бюджету для центру закуплено тромболітичний препарат АКТИЛІЗЕ вартістю 12 тисяч гривень за 1 флакон. У резервному запасі МІЦ постійно перебуває 8 флаконів цього препарату,що дає можливість надати оперативну допомогу чотирьом хворим.