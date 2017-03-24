Терористична організація “Ісламська Держава” взяла на себе відповідальність за теракт у Лондоні. Про це пише ТСН. Відповідне повідомлення терористи поширили через інформаційне агентство Aaamaq, яке є близьким до організації. “Лондонський нападник був “солдатом Ісламської Держави”,- пише відомство.

Нагадаємо, 22 березня у Лондоні стався моторошний теракт. Нападник спершу на позашляховику збивав пішоходів на Вестмінстерському мосту, а пізніше кинувся з ножем на поліцейського. В результаті трагедії загинуло 5 осіб, ще 40 поранено.