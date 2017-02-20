Іспанія потерпає від потужних повеней. Про це пише ТСН. Проливні дощі, які пройшлися країною, спричинили сильну повінь на південному узбережжі. У місті Малага, яке популярне серед відпочиваючих, справжній апокаліпсис – підтоплені житлові будинки, офісні приміщення та школи, заблокований вуличний рух. За останню добу тут сталося понад 200 ДТП. Місцева влада просить громадян без потреби не покидати оселі, а водіїв – не сідати за кермо.

Інформація щодо постраждалих наразі відсутня.