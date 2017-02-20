Іспанія потерпає від потужних повеней. Про це пише ТСН. Проливні дощі, які пройшлися країною, спричинили сильну повінь на південному узбережжі. У місті Малага, яке популярне серед відпочиваючих, справжній апокаліпсис – підтоплені житлові будинки, офісні приміщення та школи, заблокований вуличний рух. За останню добу тут сталося понад 200 ДТП. Місцева влада просить громадян без потреби не покидати оселі, а водіїв – не сідати за кермо.
Інформація щодо постраждалих наразі відсутня.
Іспанія потерпає від потужних повеней
Іспанія потерпає від потужних повеней. Про це пише ТСН. Проливні дощі, які пройшлися країною, спричинили сильну повінь на південному узбережжі. У місті Малага, яке популярне серед відпочиваючих, справжній апокаліпсис – підтоплені житлові будинки, офісні приміщення та школи, заблокований вуличний рух. За останню добу тут сталося понад 200 ДТП. Місцева влада просить громадян без потреби не покидати оселі, а водіїв – не сідати за кермо.