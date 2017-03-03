Кабмін виділив грошову допомогу потерпілим від вибуху на шахті Львівської області

Кабінет міністрів України виділив грошову допомогу родинам загиблих та постраждалих гірників на шахті «Степова», що у Львівській області.

Це рішення під час засідання затвердив Кабмін.

Так, сім’ї загиблих шахтарів отримають по 500 тисяч гривень, сім’ї постраждалих – по 75 тисяч гривень. На такі цілі держава виділила 5, 05 мільйонів гривень.

Нагадаємо, 2 березня у селі Глухів Сокальського району Львівської області на шахті ВАТ «ЛьвівВугілля» через вибух стався обвал гірської породи. Через це загинуло 8 гірників та ще 20 отримали травми. Окрім того, П. Порошенко оголосив всеукраїнську жалобу через цю трагедію.