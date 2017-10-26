Керівник “Чернівціводоканалу” отримує заробітну плату в розмірі понад 15 тисяч гривень

Керівник “Чернівціводоканалу” який працює за контрактом, отримує заробітну плату з урахуванням надбавок та премії – 15131 гривень, головний інженер – 16379 гривень, перший заступник – 15469 гривень, два заступника та головний бухгалтер – по 14180 грн. Про це інформує прес-служба Чернівецької міської ради. Загалом, штат комунального підприємства «Чернівціводоканал» нараховує 815 працівників, серед яких 133 є працівники ІТР. Станом на жовтень 88 посад є вакантними, серед яких 76 – посади робітників. Про це повідомив начальник підприємства Анатолій Чабан.

Головні спеціалісти підприємства (механік,енергетик, економіст, начальник водогону та аварійно-диспетчерської служби, загалом 6 фахівців) отримують заробітну плату від 9218 до 13347 гривень, начальники відділів та дільниць (10 фахівців, зокрема начальник дільниць водопровідно-каналізаційних мереж, інспекції контролю за реалізацією та обліку послуг, авто гаражу, стратегічного розвитку та фінансового аналізу ) – від 9339 до 10915 гривень, начальники інших відділів,лабораторій та служб ( загалом 13 фахівців, зокрема начальники насосних станцій, підйомів водогону, РКНС, ГКНС, ОСК) – 8338 грн. На підприємстві працює 57 професіоналів – інженерів, інженерів І категорії, провідних інженерів , які в залежності від категорії та інших надбавок, отримують заробітну плату від 5837 до 8005 гривень. У виробництві зайнято 27 майстрів та механіків, у яких заробітна плата коливається від 6004 до 7337 гривень,а також 8 фахівців іншої спеціалізації, у яких заробітна плата становить 5670 гривень, та 5 технічних службовців із заробітною платою від 4903 до5669 гривень. Загалом у штаті інженерно-технічного персоналу підприємства нараховується 133 фахівці. До складу їх зарплати входить 10% премії, у керівника підприємства премія становить 5%.