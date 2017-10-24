Керівник Глибоцької ЦРЛ Іван Шкробанець став кращим головним лікарем 2017 року
Іван Шкробанець – кращий головний лікар 2017 року. Керівника Глибоцької ЦРЛ відзначили на Дні головного лікаря, що проходив під час Міжнародної медичної виставки “Охорона здоров’я”.
У рамках виставки був проведений спеціалізований захід для головних лікарів – День головного лікаря – 2017.
Цьогоріч до числа відзначених увійшов один з керівників лікувально-профілактичних закладів Чернівецької області – головний лікар Глибоцької центральної районної лікарні Іван Шкробанець. Він став кращим головним лікарем 2017 року.
У 2016 році аналогічну відзнаку мав головний лікар ОКУ «Лікарня швидкої медичної допомоги – університетська лікарня» Олександр Грушко.