Керівник “Укрзалізниці” Войцех Балчун написав заяву про звільнення. Про це сказав прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

“Він прийняв це рішення самостійно. Я це рішення поважаю. За цей рік – хто би що не казав – у залізниці відбулись у тому числі і позитивні зміни. Я хочу подякувати йому за роботу. Сказати про те, що я розумію, що він працював у достатньо важких умовах, це надзвичайно складне підприємство. Але дуже важливо в цьому підприємстві змінювати не тільки керівника, а змінювати систему управління: незалежний менеджмент, незалежна наглядова рада. Ми одразу ж маємо оголосити новий конкурс на пошук найкращого кандидата на управління цим важливим підприємством”, – зазначив Гройсман. Заяву мають розглянути на сьогоднішньому засіданні Кабміну.

Основний кандидат на в.о. керівника – перший заступник міністра інфраструктури та керівник наглядової ради “Укрзалізниці” Євген Кравцов. Саме він перед призначенням Балчуна тимчасово керував “Укрзалізницею”.