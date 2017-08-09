Керівник “Укрзалізниці” Войцех Балчун написав заяву про звільнення. Про це сказав прем’єр-міністр Володимир Гройсман.
“Він прийняв це рішення самостійно. Я це рішення поважаю. За цей рік – хто би що не казав – у залізниці відбулись у тому числі і позитивні зміни. Я хочу подякувати йому за роботу. Сказати про те, що я розумію, що він працював у достатньо важких умовах, це надзвичайно складне підприємство. Але дуже важливо в цьому підприємстві змінювати не тільки керівника, а змінювати систему управління: незалежний менеджмент, незалежна наглядова рада. Ми одразу ж маємо оголосити новий конкурс на пошук найкращого кандидата на управління цим важливим підприємством”, – зазначив Гройсман. Заяву мають розглянути на сьогоднішньому засіданні Кабміну.
Основний кандидат на в.о. керівника – перший заступник міністра інфраструктури та керівник наглядової ради “Укрзалізниці” Євген Кравцов. Саме він перед призначенням Балчуна тимчасово керував “Укрзалізницею”.
Керівник “Укрзалізниці” Войцех Балчун написав заяву про звільнення
Керівник “Укрзалізниці” Войцех Балчун написав заяву про звільнення. Про це сказав прем’єр-міністр Володимир Гройсман.