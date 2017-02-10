Кілька сотень людей вийшли на віче на захист Сокирянської центральної районної лікарні (ФОТО)

На Буковині кілька сотень людей вийшли на віче на захист Сокирянської центральної районної лікарні.

Про це повідомляє Північно-бессарабський інформаційний портал.

Близько 500 жителів району зібралися під стінами лікарні,  щоб попросити владу створити госпітальний округ у Сокирянах, або перепрофілювати центральну районну лікарню у заклад інтенсивного лікування 2-го рівня.

Натомість депутати районної ради направили пропозицію до Глави держави, Уряду та керівництва області щодо внесення змін до проекту розподілу краю на госпітальні округи та розглянути можливість створення госпітального округу з центром у місті Сокиряни.

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