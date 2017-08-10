Кількість людей, які з початку року загинули на водоймах в Україні, зросла до 714

714 осіб з початку 2017 року втопилося на водоймах в Україні. Про це інформує ДСНС України. Так, одразу 4 людей, двоє із яких діти 2008 та 2010 року народження, потонули 8 серпня на Кіровоградщині.

Спілкуючись з батьками, рятувальники завжди наголошують на необхідності враховувати те, що дитяча поведінка є часто непередбачуваною, і відпочиваючи з дітьми, ні в якому разі не можна залишати їх без нагляду поблизу місць з підвищеним рівнем небезпеки.

Того ж дня на Харківщині, на р. Уди в с. Утківка Харківського району, місцевими мешканцями піднято з води тіло 15-річного хлопця.

Загалом, з початку року на водоймах країни вже загинуло 714 людей, з яких 74 дитини. При цьому врятовано 498 людей, у тому числі 107 дітей.

Будьте обережними під час відпочинку на воді! У випадку виникнення надзвичайної події негайно телефонуйте до Служби порятунку за номером 101!