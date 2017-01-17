Кількість предметів у старшій школі планується скоротити вдвічі

У 2018 році планується скоротити вдвічі кількість предметів, що вивчають старшокласники. Міністерство освіти і науки має намір суттєво скоротити кількість обов’язкових предметів інваріантної складової у старшій школі. Відповідна новація міститься у проекті Типового навчального плану для 10-11 класів, повідомляє acc.cv.ua. Кількість предметів зменшиться з 22 до 9. Такі зміни заплановані для того, аби кожна школа обрала профіль, за яким навчатиме, а 10-11-класники вирішать для себе, на який факультет йтимуть далі навчатися.

Також планується введення інтегрованих профільних предметів, таких як “Література”, “Людина і світ, “Математика” та “Історія.