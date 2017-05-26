Колишній губернатор Буковини побував у Відні на дні народженні олігарха Фірташа (ВІДЕО)

Нещодавно відомий олігарх Дмитро Фірташ святкував своє день народження. Уже 4 рік поспіль він святкує його в Австрії, адже не має права залишити межі цієї країни.

Українські журналісти вирішили поїхати до Відня та подивитися, як живеться українському олігарху, одному з «фінансових стовпів» колишнього президента-втікача Віктора Януковича та людині, яка досі має вплив на українських політиків.

Зокрема, журналіст проекту «Схеми» Михайло Ткач з’ясував, хто з українських політиків досі залишаються вірними Дмитру Фірташу. Так, на день народження до олігарха приїхав колишній губернатор Буковині, нардеп від «Опозиційного блоку» Михайло Папієв, депутат Сергій Льовочкін українські бізнесмени Ігор і Григорій Суркіси та інші відомі особистості.

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