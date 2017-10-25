Конкурс “Енергозбереження: Все починається з ідеї” триватиме у Чернівцях до 9 листопада

До 9 листопада у Чернівцях триватиме конкурс інвестиційних проектів (проектних ідей) під девізом: «Енергозбереження: Все починається з ідеї». Про це інформує прес-служба Чернівецької міської ради. Конкурс відбувається у рамках проекту «ПРОЗОРІСТЬ в ЧЕРНІВЦЯХ: посилення широкої участі громадян в оптимізації громадського контролю в м. Чернівці» за фінансування Ради Європи.

Перший (внутрішньошкільний) відбірковий етап з визначення найкращої проектної ідеї вже завершено. В результаті були обрані найкращі проекти, які стали учасниками другого фінального (міжшкільного) етапу.

Наразі розпочалося рейтингове Інтернет-голосування, яке триватиме до 17:00 9 листопада 2017 року. Закликаємо Вас бути активними!

Як голосувати:

1. Потрібно вказати Вашу електронну адресу;

2. Обрати 1 варіант відповіді;

3. Поставити галочку біля «Я не робот», виконати дії для підтвердження, які запропонує програма;

4. Натиснути «Надіслати».

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