КП «Чернівцітеплокомуненерго» не залишиться без газу. Борги перед ПАТ «Чернівцігаз» частково погашені

Нещодавно ПАТ «Чернівцігаз» повідомив, що через борги від газопостачання відключать КП «Чернівцітеплокомуненерго».

Сьогодні під час щотижневого брифінгу, міський голова Олексій Каспрук повідомив, що ситуацію було врегульовано.

«Частково борги були погашені. Основна причина накопичення боргів, це у тому числі низький рівень плати чернівчан за тепло. Розумію всю проблематику та звідки воно береться, але в той же час закликаю містян по можливості – оформлювати субсидії, оформлювати розстрочку у «Чернівцітеплокомуненерго» і по можливості сплачувати комунальні послуги», – сказав мер.

Недоплати призводять до того, що КП «Чернівцітеплокомуненерго» має проблеми з виплатою заробітних плат, платою за електроенергію, газопостачання.