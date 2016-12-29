КП “Чернівціводоканал” відзначив важливу дату у своїй історії

КП “Чернівціводоканал” відзначив 50 років з моменту введення у експлуатацію головної каналізаційної насосної станції. Про це повідомляє прес-служба Чернівецької міської ради. Насосна станція приймає каналізаційні стоки з усього міста, тож колективу можуть подякувати всі Чернівці за покращення екологічної ситуації у місті. Керівництво КП “Чернівціводоканал” привітало команду, яка здійснює очищення нашого міста подарувавши електробойлер. Окрім цього, парк механізмів підприємства поповнися потужним екскаватором «JCB» англійського виробництва. На події були присутні радник міського голови Георгій Леонтій та голова обласної організації профспілки працівників ЖКГ Микола Попадюк.