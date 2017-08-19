Крим страждає від потопу: позмивало автівки, без світла залишилося 6 населених пунктів (ФОТО)

Кримом пройшлися проливні дощі. Півострів поливало 18 серпня, а також у ніч на 19 серпня. Про це пише ТСН. В результаті дощів Кримі підтопило, зливові каналізації не справлялися – утворилися підтоплення по коліна, а в деяких місцях і по пояс. А біля Дачного, на трасі Грушівка – Судак, з гір на дорогу зійшли сильні потоки води разом із багнюкою, якими змило півтора десятка автомобілів та склало їх паравозиком.

Шість населених пунктів на півострові залишилося без світла.

У Дачному підтопило 41 двір, де проживає понад 200 осіб. У селі Ярке Кіровського району водою залило 153 подвір’я. Жертв і пострадалих немає. Евакуйовувати людей у цих населених пунктах не довелося.

На місці працюють спецслужби.