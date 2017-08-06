Купання в Пруті небезпечне зараженням дизентерією та черевним тифом

Епідеміологи на Буковині наголошують на небезпеці купання в Пруті. За даними лабораторних досліджень, вода становить небезпеку для організму людини. Про це інформує molbuk.ua.

Про хвороби, якими можна захворіти покупавшись у Пруті, повідомила Валентина Миндреску, завідувач інфекційного відділення Чернівецької обласної лікарні. “Через купання в брудній воді можуть виникати багато гострих кишкових інфекцій, дизентерія, черевний тиф, вірусний гепатит, лептоспіроз. Люди хворіють. Якщо все ж купаєтеся, то раджу не ковтати воду, а після купання, сходити в душ”,- повідомила медик.

Довідка:

Дизентерія

Інфекційне захворювання, яке вражає шлунково-кишковий тракт, в першу чергу, товсту кишку. Спалахи захворювання припадають на спекотний літній період. Триває лікування дизентерії близько семи-десяти днів (термін залежить від рівня опірності організму). Крім зневоднення, дизентерія може викликати розрив (прорив) товстої кишки – у цьому випадку хворому потрібне оперативне лікування.

Черевний тиф

Черевним тифом називають бактеріальну інфекцію, що перебігає з лихоманкою, наявністю різко виражених проявів токсикозу, висипанням, збільшенням печінки і селезінки, запаленням черевних лімфовузлів і характерними змінами в тонкій кишці.

Обов’язковою є госпіталізація хворого, постільний режим, раціональна дієта. Терапія включає застосування антибіотиків.

Вірусний гепатит

Це інфекційне захворювання, яке викликає запалення тканин печінки людини.

Лікування вірусного гепатиту тривале, проводиться в умовах стаціонару. Протягом цього часу пацієнтові забороняється вживати алкоголь і жирну їжу. При ускладненні захворювання може знадобитися трансплантація печінки.

Лептоспіроз

Гостра інфекційна хвороба, що супроводжується гарячкою, симптомами загальної інтоксикації, ураженням нирок, печінки, серцево-судинної, нервової систем.

Лікування здійснюють в умовах інфекційного стаціонару, у тяжких випадках – у реанімаційному відділенні. Люди, які перенесли лептоспіроз, підлягають диспансерному спостереженню протягом шести місяців з обов’язковим оглядом окуліста, невропатолога, терапевта, нефролога.