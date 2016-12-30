Київський національний університет імені Тараса Шевченка відзначився рівнем підготовки кодерів на міжнародній арені

HR-сайт HackerRank нещодавно провів дослідження з визначення найкращих університетів світу з кодирування. Про це повідомляє ТСН. Рейтинг визначався за здатністю студентів писати коди. У дослідженні взяли участь більше 5500 студентів з 126 навчальних закладів по всьому світу. Київських національний університет імені Тараса Шевченка зайняв 7-ме місце у рейтингу, набравши 255,83 бали. Студенти вирішували завдання, у якому необхідно було написати спеціальний код. Перше місце зайняв Дослідницький університет інформаційних технологій, механіки та оптики, що у Санкт-Петербурзі, набравши 407, 39 балів. Друге місце зайняв китайський Sun Yat-sen Memorial Middle School, набравши 387,18 балів. Третє ж місце зайняв Ho Chi Minh City University of Science, що у В`єтнамі, набравши 321,99 балів.