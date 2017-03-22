“Ламати – не будувати!”: у Чернівцях вщент зруйнували новий асфальт щоб покласти кабель (ФОТО)

У Чернівцях працівники обленерго вщент зруйнували асфальт, аби покласти кабель. Про це написав у Фейсбуку активіст Іван Патарак.

“Ламати – не будувати!

Рівень неповаги до витрати коштів міського бюджету та до містян у деяких служб просто зашкалює!

У нас так повелось, що одні служби ремонтують, а інші йдуть за ними і руйнують!

Ось свіжий приклад, відрізок тротуару по вул. Головній між Чкалова та Полєтаєва, який минулого року капітально відремонтували та вистелили новеньку бруківку. Все виглядало рівненькі та гарно. Думаю мешканці були раді ходити по чистому, новому тротуару.

Сьогодні ж, силами обленерго цей відрізок повністю перекопали для прокладання силового кабелю. Зруйнували вщент всю пророблену минулого року роботу.

Я хочу запитати у міського голови, керівника ДЖКГ, керівника обленерго. Чи узгоджували вони свої дії? Яка нагальна причина змусила обленерго перекопати новий тротуар? А найголовніше, хто і в які строки ЯКІСНО відновить покриття.

Відповідні звернення подам завтра”, – йдеться у повідомленні.

Керівник департаменту ЖКГ Чернівецької міської ради Сергій Погорений у свою чергу пояснив – енергетики не прокладали кабель раніше, бо не мали грошей. Він також запевнив, що вони відновлять покриття.