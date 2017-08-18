Лісничому, який незаконно реалізовував деревину, обмежили волю строком на три роки

Хотинський районний суд визнав винним лісничого Колінківецького лісництва ДП «Хотинське лісове господарство» у скоєнні кримінальних правопорушень.

Як повідомили у прес-службі прокуратури Чернівецької області, у вересні 2016 року, 48-річний лісничий одержав від громадянина 19 тис. грн. неправомірної вигоди за відпуск лісодеревини породи «дуб» з порушенням встановлених правил на її реалізацію, а також підбурив підлеглого працівника підробити товаро-транспортні документи, в результаті чого заволодів 25 тис. грн. наданими громадянином за відпуск деревини.

За такий злочин суд призначив обвинуваченому покарання у вигляді штрафу 25500 гривень, обмеження волі строком на 3 роки з позбавленням права займати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов’язків на підприємствах лісового господарства України строком на два роки.