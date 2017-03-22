Лондон оговтується від теракту: є жертви

Моторошний теракт стався у столиці Великобританії. Про це пише ВВС. Подія сталася сьогодні, 22 березня, неподалік від будівлі парламенту. Нападник на автомобілі збив людей на Вестмінстерському мосту і влаштував стрілянину, після чого врізався в огорожу парламенту. Після цього чоловік вибрався з автомобіля і з ножем в руках напав на поліцейського. Охоронець порядку, захищаючись, застрілив терориста. Повідомляється, що під колеса нападника потрапило не менше 5 осіб. Багато постраждалих від куль злочинця наразі перебувають у важкому стані. Жінка, один чоловік та поліцейський в результаті терористичного нападу загинули.