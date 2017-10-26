Львів’янин намагався перевезти до Румунії контрабандні цигарки (ФОТО)

34-річний мешканець Львівщини намагався перемістити через сусідню Молдову до Румунії 436 пачок сигарет українського виробництва марки «Rothmans» та «Kent». Тайники для контрабанди було обладнано в задній частині лівого та правого порогів авто, повідомляє прес-служба Чернівецької митниці.

Подія сталася у пункті пропуску «Россошани-Брічень». Підакцизний товар було виявлено у ході здійснення поглибленого огляду транспортного засобу «PEUGEOT307», 2002 р.в. За даним фактом запроваджено справу правопорушення митних правил за ч.1ст.483 Митного кодексу України. Тютюнові вироби вартістю 10673 грн. та автівку, яку попередньо оцінено у 40 000гр., вилучено.