“Майдан триває дотепер”, – волонтер, учасниця Революції Гідності Леся Хомко

Леся Хомко – волонтер у Чернівцях, учасник Революції Гідності 2013-2014 рр.

“Від самого початку сприймала Майдан, як і війну на Сході, як особисту біду. Період становлення незалежної та сильної країни – довгий шлях, як і хронічно хвора людина досить довго приходить до тями. Зараз відбуваються процеси оновлення після багатовікової залежності від Росії.

Наразі нашому народові доводиться відвойовувати незалежність,національну ідентичність та самоповагу кривавою ціною,зі зброєю в руках.

Революція Гідності припинила наші курсування між Заходом та Сходом. Московський сусід закарбувався ворогом на віки.

За особисту гідність та верховенство права вийшов Майдан. Майдан триває дотепер, ми боремось за гідність повсякдень та повсемісно!

Велика просвітницька робота та самоосвіта про Історичну правду України згуртує суспільство.

Усвідомлення аксіоми: «Я і є держава», професіоналізм, любов та шана до країни в якій живемо, визначать нашу ідентичність та здолають присутнє зло.Ми маємо усвідомити державу через мову, культуру. Інакшої дороги у нас немає.

Країна Гідності настане тоді, коли кожен громадянин справді гордитиметься тим, що українець, бо буде чим!

Вірю,що очистимось від бруду. Покладаю надію на освічених,патріотичних,розумних громадян, молодих державотворців”, – повідомляє сайт Чернівецької ОДА.

Нагадаємо, 21 листопада в Україні відзначають День Гідності та Свободи на честь початку цього дня двох революцій: Помаранчевої революції (2004 року) та Революції Гідності (2013 року).