Майже по всій Україні оголошено найвищий рівень пожежної небезпеки

По всіх областях України, крім Одеської та Закарпатської, оголошено найвищий(5) рівень пожежної небезпеки. Про це інформує ДСНС України. й, утримається надзвичайна пожежна небезпека 5 класу. “Такий невтішний прогноз створює передумови для різкого збільшення кількості загорянь на території України”, – йдеться в повідомленні.

За даними рятувальників, причинами масштабних пожеж у природних екосистемах часто є наслідки людської легковажності. Так, за минулу добу в Україні сталося 555 пожеж на відкритих територіях.

У ДСНС попередили, що загроза виникнення пожеж буде тільки рости, тому закликали громадян не провокувати пожежі на відкритих територіях та дотримуватися елементарних правил безпеки під час перебування у природних екосистемах.

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