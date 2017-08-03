Майже по всьому світу раптово перестав працювати Skype

Одна з найбільш популярних у світі програм для зв’язку під назвою Skype сьогодні “впала” майже по всьому світу. Про це стало відомо з даних сервісу Downdetector, який моніторить доступність онлайн-додатків. “Падіння” програми найбільше охопило країни Європи та Азії, серед них: Японія, Індія, Україна, Білорусь, Італія, Франція, Іспанія, Німеччина, Чехія, Румунія, Болгарія, на Мальті, в Росії та інших країнах.

Програма не запускається або ж у користувачів з’являються проблеми з відправленням повідомлень.

У зібранні даних Downdetector стверджується, що більше половини всіх зареєстрованих проблем (59%) зі Skype наразі пов’язані з тим, що користувачі не мають доступу до служби.