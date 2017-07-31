Маленька буковинка потребує термінової медичної допомоги

Олег та Анна Антонови з Чернівців просять усіх небайдужих відгукнутися на прохання про допомогу у зборі коштів для лікування серйозної хвороби їхньої старшої доньки Ліки Антонової.
У дівчинки почав різко падати зір, після своєчасного звернення до лікарів, був поставлений страшний діагноз: пухлина гіпатоламічної області мозку. Дівчинка потребує термінової операції, яку на сьогодні беруться зробити лікарі клініки Helios Klinikum Berlin-Buch. Вартість першого етапу лікування: 34 тис. євро. Таких коштів родина не має, тож звертається по допомогу до всіх небайдужих.
Кошти можна перерахувати на картковий рахунок у КБ “Приватбанк” батька Ліки, Олега Антонова: 5457 0822 3626 5489

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Документи, що підтверджують діагноз хвороби та вартість першоетапного лікування дівчинки Ліки:

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