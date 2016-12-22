“Маленькі Чудеса в Муніципальній”. В Чернівцях відкрилася цікава виставка

У чернівецькій бібліотеці імені Анатолія Добрянського відкрилася цікава виставка під назвою “Маленькі Чудеса в Муніципальній”. На виставці представлено творчість маленьких буковинців в різних авторських техніках. Нещодавно деякі з представлених картин побували на виставці у місті Маростіки (Італія), де відбувся спільний українсько-польський проект «I Piccoli Miracoli», в рамках оголошеного Генеральною Асамблеєю ООН міжнародного десятиріччя зближення культур (2013-2022). Цей міжнародний обмін культурами та творчістю дістав свою реалізацію за сприяння Чернівецької міської ради, Муніципальної бібліотеки ім. А. Добрянського та Лесі Щербанюк, місцевої комуни міста Маростіки та керівника студії Світлани Крачило. Важливо, що значна частина робіт буде продовжувати виставлятися у різних містах Італії та художньо популяризувати культуру і традиції, а також творчість молоді Буковини, не тільки в Україні, а далеко за її межами. Виставка «Маленькі Чудеса в Муніципальній» відкрилася напередодні Новорічно-Різдвяних свят і триватиме з 20 грудня 2016 року по 20 січня 2017 року, щоб створити настрій і подарувати відчуття зимової казки кожному гостю бібліотеки.