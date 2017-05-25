Маленький хлопчик у Івано-Франківську викликав поліцію на жінку, яка його облаяла

10-річний хлопчик у Івано-Франківську самостійно викликав поліцію під час сварки на вулиці. Хлопчик разом з друзями грався на майданчику, коли до них підійшла жінка та почала лаятися. Громадянці не сподобалося те, що діти бігають, кричать та зависоко гойдаються. Дитина викликала патрульних та попросила приїхати на допомогу.

Прибувши на місце події, поліцейські застали сварку на вулиці. Обидві сторони звинувачували один одного у неправильній поведінці, втім, врешті-решт, заяву вирішили не писати. Патрульні провели профілактичну бесіду з дітьми та дорослими.