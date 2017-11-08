У лікарнях та поліклініках Чернівців заборонено рекламувати лікарські препарати. Про це пише прес-служба Чернівецької міської ради. Зміни внесено з метою упередження корупційних ризиків наказом управління охорони здоров’я міської ради.
Відтепер медичному персоналу комунальних медичних закладів Чернівців під час здійснення професійної діяльності заборонено рекламувати лікарські засоби, вироби медичного призначення, у тому числі виписувати лікарські засоби на бланках, що містять інформацію рекламного характеру, зазначають виробників лікарських засобів (торговельних марок).
Лікарям також заборонено отримувати зразки лікарських засобів від представників суб’єктів господарювання.
Медичним працівникам у Чернівцях заборонили рекламувати препарати у поліклініках та лікарнях
У лікарнях та поліклініках Чернівців заборонено рекламувати лікарські препарати. Про це пише прес-служба Чернівецької міської ради. Зміни внесено з метою упередження корупційних ризиків наказом управління охорони здоров’я міської ради.