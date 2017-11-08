Медичним працівникам у Чернівцях заборонили рекламувати препарати у поліклініках та лікарнях

У лікарнях та поліклініках Чернівців заборонено рекламувати лікарські препарати. Про це пише прес-служба Чернівецької міської ради. Зміни внесено з метою упередження корупційних ризиків наказом управління охорони здоров’я міської ради.

Відтепер медичному персоналу комунальних медичних закладів Чернівців під час здійснення професійної діяльності заборонено рекламувати лікарські засоби, вироби медичного призначення, у тому числі виписувати лікарські засоби на бланках, що містять інформацію рекламного характеру, зазначають виробників лікарських засобів (торговельних марок).

Лікарям також заборонено отримувати зразки лікарських засобів від представників суб’єктів господарювання.