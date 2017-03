Мер Чернівців привітав жінок зі святом

Міський голова Олексій Каспрук долучився до привітань прекрасної половини населення з 8 березня. Мер виклав поздоровлення у своєму профілі у Фейсбук. “”Незримо ніжна, незбагненна, незрівнянна, запальна, кохана моя! Захоплюся добротою і мудрістю твого серця, чистотою, красою твоєї душі, силою волі, невтомністю, працелюбністю, даром переконання, толерантністю та витримкою, талантом та незмірним багатством усіх людських щедрот. Ти найкраща, бо тримаєш у своїх долонях долю цього неймовірного міста, кожен ранок спроваджуєш у дорогу його новий день і із зірками заколихуєш до безтурботного, мирного сну. Ти – маленька дівчинка – янголик, донечка, онучка, мамине і татове сонечко, серйозна, талановита школярка, активна студентка, найгарніша наречена, турботлива, найніжніша дружина і матуся, наймудріша бабуся. Ми боготворимо тебе, наша берегиня! Хай квітне для тебе, чернівчанко, ця весна, посміхається сонце і миром дихає небо! 🙂 Твій ОК.”, – йдеться у привітанні очільника міста у Фейсбук. P. S. Враховуючи, що свято міжнародне, то і музичний подарунок англійською”,- йдеться у тексті привітання.

До гарних слів Олексій Каспрук додав відео з піснею You are so beautiful у виконанні Joe Cocker.