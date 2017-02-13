Мер повідомив, на що депутати розподілили 230 мільйонів гривень

Розпорядники коштів подали пропозиції Чернівецькій міськраді на суму 900 мільйонів гривень.

Про це 13 лютого під час брифінгу повідомив міський голова Олексій Каспрук.

«Це перехідні об’єкти, роботи, які необхідно починати у цьому році, роботи, на які є звернення громадян, петиції тощо. До розподілу на сьогоднішній місто має близько 230 мільйонів гривень», – сказав міський голова.

30 мільйонів гривень депутати пообіцяли на придбання житла учасникам АТО. За 7 мільйонів проголосували на придбання житла, з метою продовження будівництва на проспекті Незалежності, 116.

10 мільйонів гривень  рада пропонуватиме спрямувати на спорудження спортивних майданчиків у школах міста.

21 мільйон піде на першочергові заклади освіти: дахи, спортзали, харчоблоки, обладнання для новостворених груп у дитячих садочках.

4 мільйони гривень – на бюджет участі.

26 мільйонів гривень необхідно виділити для диференціації зарплат бюджетників. Однак, ця сума може зрости до 70 мільйонів гривень.

26 мільйонів – розрахунки тролейбусного управління по відшкодуванню різниці у тарифах.  «Знову повернемося до цієї непростої теми. Тарифи на проїзд ми не підвищуємо, електроенергія росте, заробітна плата працівників – зростає. Зрозуміло, що цю різницю треба покривати для того, щоб не зупинився громадський транспорт у місті», – сказав міський голова Олексій Каспрук.

14 мільйонів гривень – співфінансування проектів по «Теплокомуненерго» і відшкодування різниці по нарахуванням з лічильників.

32 мільйони гривень – підтримка КП «Чернівціводоканалу» на рік для того, щоб не зупинялась подача води у місті.

Ще майже 12 мільйонів гривень – рішення судів на користь «Обленерго» за борги з кінця 1990 р. початку 2000 р.

«Особливо ділити немає що, ми і так різали по живому ті об’єкти, програми, які мали б фінансуватися»,  – додав міський голова.

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