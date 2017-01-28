Міхеіл Саакашвілі відвідав Глибоку(ФОТО)

Міхеіл Саакашвілі відвідав Глибоку. Про це йдеться на сторінках Григорія Ванзуряка та Петра Митранюка у Фейсбук. Колишній президент Грузії та до недавніх пір губернатор Одещини приїхав зустрітися з громадськістю Глибоцького району. Зустріч пройшла в залі районного будинку культури. Міхеіл Саакашвілі ознайомлював громадян з політичною програмою “Руху нових сил”, ініціатором створення якої є він сам. “Глибоку відвідав екс-президент Грузії Михайло Саакашвілі. Мешканці району дружньо зустріли українського політика, хоча не обійшлося без провокацій”,- пише на своїй сторінці Петро Митранюк.