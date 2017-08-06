Міла Куніс та Ештон Кутчер завітали до Чернівців! (ФОТО)

Всесвітньо відомі зірки Голлівуду Ештон Кутчер та Міла Куніс завітали до Чернівців! Про це інформує molbuk.ua. Зіркова пара зустрілася тут з кінорежисером Сергієм Скобуном. Вони разом гуляли містом, відвідали вулицю Ольги Кобилянської, побували поблизу драмтеатру, на Соборній плоші та навіть відвідали кав’ярню “Кофеїн”, що на Театральній площі. Як відомо, Чернівці є рідним містом Міли Куніс.
Пара приїхала на Буковину з Будапешту, де зараз відбуваються кінозйомки. Зіркам Чернівці дуже сподобалися, однак вони м’яко натякнули на погані дороги.
Спершу Міла розмовляла з паном Скобуном на англійській мові, але потім перейшла на російську, якою володіє на досить непоганому рівні. “Розмовляли про кіно, розмовляли про той проект, який ми їй запропонували. Вони подивилися частину відео із фільму “Легенда Карпат”, і їм сподобалося!
У Міли є бажання знятися в українському фільмі. Вона побачила ці зйомки, які ми проводили. Сподобалися ті локації і ті костюми. Вона так і сказала: “Я би залюбки знялася в якомусь українському фільмі”,- розповів Сергій Скобун.
“А на завершення зустрічі я подарував Мілі букет квітів. Ештон тоді сказав: “А для мене букет де? Я теж люблю квіти!”, – розповів Скобун.

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