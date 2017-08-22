Мільйони людей в США спостерігали сонячне затемнення (ВІДЕО)

Жителі США мали змогу вчора спостерігати видовищне повне затемнення Сонця. Мільйони людей навмисно приїхали до тих зон, які повністю вкрила пітьма, аби спрямувати свої здивовані погляди у небо крізь захисні окуляри.

Величезна тінь від Місяця вкрила США, коли супутник проходив між Землею і Сонцем. Спостерігати затемнення мали змогу люди від Орегону на заході до Південної Кароліни на сході.

Вчорашнє затемнення є першим за 38 років повним сонячним затемнення, видиме у більшості штатів, а також першим із 1918 року, яке пройшлося від узбережжя до узбережжя.

Надзвичайне природне явище почалося о 10:16 за місцевим часом (20:16 за Києвом) в Орегоні. Далі тінь покотилася до Айдахо, Монтани, Вайомінгу, Небраски, Канзасу, Айови, Міссурі, Іллінойсу, Кентуккі, Теннессі, Джорджії, Північної Кароліни і Південної Кароліни. Ця подорож тривала приблизно 90 хвилин.